Новые протесты против Пекина в Гонконге

В Гонконге прошла очередная демонстрация протеста сторонников большей самостоятельности этой автономной территории Китая по отношению к центральному правительству. В акции приняли участие более 1000 человек Многие демонстранты вышли под флагами США и Великобритании. Демонстранты потребовали запретить на территории Гонконга деятельность правящей на материке Коммунистической партии Китая.

На этот раз власти города разрешили организаторам акции провести только митинг, а не марш, объяснив это тем, что предыдущие шествия сопровождались актами вандализма и столкновениями с полицией. Однако после окончания митинга его радикально настроенные участники, одетые в чёрное и в масках, вышли на проезжую часть, забаррикадировали улицу, разобрали мостовую и разбили светофоры.

Полиция применила против участников акции слезоточивый газ. Несколько человек, отказавшихся покинуть площадь, были задержаны. В официальном сообщении полиции, на которое ссылается агентство «Рейтер» сообщается, что два её сотрудника получили травмы головы в результате нападения на них людей, вооружённых деревянными палками.

Многотысячные демонстрации против китайского правительства продолжаются в Гонконге с весны прошлого года. Пекин отвергает обвинения в ущемлении прав автономной территории и обвиняет западные страны, в первую очередь США, в причастности к организации протестов.