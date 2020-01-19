В Берлине начинаются переговоры о перемирии в Ливии

Командование Ливийской национальной армии и Правительство национального согласия Ливии готовы к перемирию в гражданской войне, хотя с недоверием относятся друг к другу. Такие заявления с обеих сторон звучали в преддверии воскресной Международной конференции по Ливии в Берлине. Переговоры организованы при участии России, Алжира, Великобритании, Египта, Китая, США, Турции, Франции и Арабских Эмиратов.

Я не такой пессимист, чтобы говорить о бесполезности переговоров в Берлине, но и не настолько наивен, чтобы видеть в этом завершение раскола. Если мы сможем облегчить, успокоить, уточнить разногласия, в особенности региональные, а также урегулировать последние противоречия на международном уровне, — это было бы очень хорошо. Гасан Саламе спецпредставитель генсека ООН по Ливии

10 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган предложили объявить в Ливии режим прекращения огня. Хотя в Триполи и Тобруке положительно отреагировали на эту инициативу, перемирие не наступило, а Правительство национального согласия призвало направить в страну международные силы для защиты от Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Эта гражданская война в Ливии продолжается уже более пяти лет. К конфликту могут открыто присоединиться другие страны. В декабре Турция обещала официально направить своих военных для поддержки Триполи, что вызвало осуждение Египта, Саудовской Аравии и других стран, которые поддерживают Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара.