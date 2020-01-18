Тракторный протест в Берлине

Немецкие фермеры вышли на улицы Берлина, чтобы выразить протест против сельскохозяйственной политики правительства Германии. В акции приняли участие около 15 тыс человек, к Бранденбургских воротам подъехало более 150 тракторов, украшенных политическими лозунгами, главный из которых – «Нам надоело!» Поддержать аграриев пришли также экоактивисты и защитники животных, хотя их взгляды на аграрную политику могут и не совпадать.

Фермеры протестуют против усложнения системы маркировки сельскохозяйственной продукции, предоставления информации об условиях содержания животных на фермах и запретов на использование инсектицидов. Они также не согласны с тем, как правительство расходует сельскохозяйственные субсидии Евросоюза.

Ежегодная акция протеста приурочена к ярмарке сельскохозяйственных товаров, которая проводится в Берлине в рамках «Международной зелёной недели».