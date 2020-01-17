Европарламент: Пучдемон вместо Фаража

Программу «О положении Союза» ведёт Даррен МакКаффри из Европарламента в Страсбурге:

"Для Парламента и самого Союза это была важная неделя - с ними прощались британские депутаты.

Я спросили пару из них, будут ли они скучать по этому дому, и будет ли этот дом скучать по ним. Ответы законодателей были противоположными, в зависимости от их отношения к "брекситу".

Пока одна группа евродепутатов уходит, другая прибывает, на этот раз из Каталонии. Её представители Карлес Пучдемон и Тони Комин заняли свои места в зале заседаний.

"Мы здесь, чтобы напомнить учреждениям Евросоюза об их обязанности участвовать в принятии решений, основанных на диалоге и учёте воли народа, - сказал Карлес Пучдемон. - А воля народа Каталонии — в том, чтобы на свободном референдуме принять решение о нашем собственном будущем".

"Мы находимся в доме демократии, и все демократы в этом доме, а том числе наша испанская социалистическая делегация, мы все соблюдаем и уважаем судебные решения, - сказал испанец Хавьер Морено. - Судья решил, что эти двое могут быть испанскими членами Европарламента - я напоминаю, что они испанские граждане, и мы будем к ним так и относиться".

На международном уровне евродепутаты обсуждали кризис с Ираном. Великобритания, Франция и Германия начали процесс, ведущий к наказанию иранского режима за нарушение условий ядерной сделки – она кажется почти мертвой, но главный дипломат ЕС предположил, что всё имеется надежда:

«Если мы не сохраним сделку, то это добавит напряженности в регионе, - сказал Жозеп Боррель. - Вообразите на секунду, какой была бы ситуация сегодня, обладай Иран ядерным оружием».

В течение этой насыщенной недели депутаты попросили Европейские Комиссию и Совет продолжить процедуру, предусмотренную статьёй 7 союзного Договора, против Венгрии и Польши - спустя более года после его начала.

Есть опасения, что ситуация в обеих странах ухудшается, а не улучшается.

«Венгрия и Польша — яркий пример того, как ЕС может развалиться на части, если мы не будем осторожны», - предупредила венгерский либерал Анна Донат.

Европарламента такж обсудил предложенную Еврокомиссией «Зелёную сделку», которая предусматривает выделение 1 триллиона евро государственных и частные денег на то, чтобы сделать экономику Евросоюза зелёной, а сам ЕС - углеродно-нейтральным к 2050 году. В этот план включено дополнительное финансирование, чтобы избавить от угольной зависимости такие страны как Польша, но ещё правительство ещё нужно в этом убедить.

На эту неделю у нас всё – а на следующей неделе в Давосе на Всемирном экономическом форуме соберётся мировая элита, включая Дональда Трампа и президента Украины, что будет интересно. А министры иностранных дел ЕС приедут в Брюссель, чтобы обсудить Иран и Ливию.

Оставляю вас со сценой застолья и веселья. Владимир Путин, чтобы отпраздновать своё 20-летие у власти, выпустил видеозапись, на которой он танцует рядом с Джорджем Бушем-младшим".