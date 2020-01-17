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Евролига: ЦСКА обыграл "Басконию"

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 Мария Горковская
Евролига: ЦСКА обыграл "Басконию"
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В матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на домашнем паркете обыграл испанскую "Басконию". Итоговый счет встречи 94-90.

"Армейцы" довольно уверенно провели первые три четверти поединка, увеличив разрыв перед заключительным игровым отрезком до 17 очков, и лишь за несколько минут до финальной сирены все же позволили гостям сократить отставание.

Главный герой встречи - Майк Джеймс. На его счету - 33 очка, 3 подбора и 3 передачи. В активе "москвичей" - 14 побед, в турнирной таблице они четвертые.

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