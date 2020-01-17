Протест европейских пчеловодов

В Брюсселе провели демострацию пчеловоды. Они требуют от Еврокомисии защиты от конкурентов из других регионов, которые наводнили рынок дешевым медом.

«Наша работа в опасности, ситуация очень плохая, - сетует венгр Ференц Такач. - Фальсифицированный импорт стоит чуть больше 1 евро за кг. Здесь никто не может производить мёд по такой цене».

Главным соперником в производстве мёда для всех стран мира считается Китай, и европейские пчеловоды ввестии против него протекционисткие меры.

Спрос на эту продукцию удовлетворятся местным производителями только на половину. Пчеловоды утверждают, что из-за пределов ЕС под видом мёда завозится 20 тысяч тонн сладкого вещества.

Если на этикетке не указана страна-изготовитель, то в продукте обычно больше сахарного сиропа и других примесей. Протестующие требуют всё это проверять и четко обозначать. Они считают, что банки с мёдом и надписью "Сделано в ЕС" служит минимальной гарантией качества.

«Сами мы не можем это контролировать и вообще бороться с поддельным мёдом, - сказал представитель отраслевой ассоциации Этьен Бруно. - В наших странах все на словах солидарны с пчеловодами, жалеют пчел, но когда нужно что-то делать и выложить деньги на стол, разработать какую-то стратегию, то ничего не происходит".

Протестующие также осуждают применение в сельском хозяйстве пестицидов и химикатов, из-за которых пустеют ульи. Представитель Еврокомиссии признают важность разведения пчёл для глобальной экосистемы:

«Мы стимулируем производства меда, поскольку считаем его важным для аграрной политики и для биоразнообразия, - сказал Даниэль Росарио. - Еврокомиссия предложила увеличить финансирование этого сектора со 120 до 180 миллионов евро в следующие три года. "

Министры сельского хозяйства ЕС намерены обсудить проблемы пчеловодов в конце января. А протестующие призывают потребителей убеждаться, что покупаемый ими мёд произведён внутри ЕС.