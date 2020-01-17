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Саудовская Аравия

Карлос Сайнс в третий раз выиграл "Дакар"

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 Мария Горковская
Карлос Сайнс в третий раз выиграл "Дакар"
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Bernat Armangue
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Карлос Сайнс в третий раз выиграл "Дакар" в Саудовской Аравии. За рулём MINI 57-летний испанец стал победителем ралли-рейда в зачете внедорожников. Он опередил ближайшего преследователя, триумфатора прошлогодних соревнований Нассера Аль-Аттию из Катара почти на шесть с половиной минут, а рекордсмена француза Стефана Петранселя - почти на 10.

В зачете мотоциклов победителем впервые стал Рикки Брабек. По итогам 12 этапов общее время выступающего на "Хонде" американца составило 40 часов 2 минуты 36 секунд. На втором месте - чилиец Пабло Кинтанилья на "Хускварне", на третьем - австралиец Тоби Прайс на КТМ.

В зачёте грузовиков лучшим стал российский экипаж "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова.

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