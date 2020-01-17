В Китае замедлился рост ВВП

Темпы годового роста ВВП Китая (по данным Государственного статистического управления страны) упали до минимума за 29 лет. В минувшем году ВВП КНР вырос на 6,1% годовых. Цифра находится в пределах целевого ориентира. Но результат стал наименьшим показателем с 1990 года. Эксперты указывают: на развитие китайской экономики негативное влияние оказала торговая война с США. Впрочем 15 января Пекин и Вашингтон объявили перемирие.

Нин Цзичжэ, глава Государственного статистического управления КНР: "Китай и Соединенные Штаты подписали соглашение о первой фазе экономической и торговой сделки. Это стало результатом переговоров, которые проходили на равных. Это соглашение, взаимовыгодное для двух стран, окажет положительное влияние не только на экономику Китая, но и на экономику США и мировую экономику в целом".

Против договора между США и КНР иск во Всемирную торговую организацию намерен подать Евросоюз: в том случае, если последствия этой сделки окажут негативно скажутся на европейских компаниях. Об этом сообщил представитель ЕС в Китае Николя Шапюи.

Вместе с тем Шапюи отметил: "Во время моей встречи, проходившей в Министерстве иностранных дел КНР, я получил официальные заверения китайской стороны в том, что эта сделка никак не навредит европейскому бизнесу".

Промежуточного результата по торговой сделке Вашингтон и Пекин достигли после двух лет переговоров. В рамках первой фазы сделки Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав и расширить доступ на свой рынок. Вашингтон отказался от введения новых пошлин и снизил некоторые из действующих. Вторая фаза переговоров уже стартовала.