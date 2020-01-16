Маэстро Нелсонс и Новогодний концерт в Вене

За почти 180-летнюю историю существования Венский филармонический оркестр завоевал репутацию одного из лучших в мире. Его визитные карточки - беспрецедентная гармония звучания и традиционный Новогодний концерт. В этом сезоне он впервые прошел под руководством маэстро Андриса Нелсонса.

"Венский филармонический оркестр очень самобытен, эта черта особенно ярко проявляется в традиции новогодних концертов, - считает дирижер. - На мой взгляд, так в мире вообще больше никто не играет. Этот концерт - квинтэссенция, душа оркестра".

В программе Новогоднего концерта по традиции исполняют польки, марши и обязательно вальсы. Которые этот оркестр играет немного по-своему.

"Мы исполняем второй такт чуть раньше, а с третьим чуть запаздываем, - рассказывает музыкант Вольфганг Владар. - Это невозможно рассчитать математически, но можно научиться это чувствовать. Если вы послушаете исполнение американских оркестров, то обратите внимание на то, как ровно они играют. Кажется даже, что это не тот же самый вальс, что это другое произведение. Они играют очень хорошо, но вот этой интуиции у них нет".

Венский филармонический оркестр отличает особое уникальное качество звучания. Что достигается в том числе и за счет обращения к редким музыкальным инструментам.

Антон Митттермайер играет на литаврах. "Венские литавры изготовлены из кожи козленка, отсюда - их теплое и глубокое звучание, - рассказывает он. - С чем я его могу сравнить? Пожалуй, с красным вином отличного качества, с насыщенным вкусом".

Обычно литавры изготавливают из телячьей кожи, иногда они имеют пластиковое покрытие. Для музыкантов Венского филармонического оркестра на заказ изготавливают и другие инструменты - гобои, треугольники, валторны.

"Наши валторны звучат очень выраженно, но не так громко, как современные двойные валторны, - поясняет Вольфганг Владар. - В этом их плюс для оркестра: они не заглушают ни духовые, ни струнные. Даже при мощном звучании музыкальный фон остается прозрачным для восприятия".

Оркестр, работающий с приглашенными дирижерами, высоко оценил сотрудничество с латвийским маэстро. Музыкант Йохан Штроке впечатлен исполнительским мастерством Нелсонса: "Маэстро сам играет на медных духовых инструментах. Раньше, во время гастролей с нами, в антракте он нередко брал в руки трубу, играл....У меня это вызвало огромную симпатию".

"Он очень тесно связан с оркестром, - считает Вольфганг Владар. - Работает так, будто сам является частью оркестра, а не нашим руководителем".

Сам маэстро вдохновлен венскими вальсами: "Вот возьмем отрывок из вальса Dynamiden, - предлагает он. - Смотрите, как прекрасна, печальна, меланхолична и одновременно шаловлива эта музыка! К тому же это очень австрийская мелодия".

Музыканты Венского филармонического оркестра напоминают, как популярен Штраус в их родном городе и как сильна здесь музыкальная интуиция, умение буквально "ловить" ноты на лету.