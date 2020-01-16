Технологии "цифрового омоложения" в кино

За последние годы техники так называемого цифрового омоложения на экране шагнули далеко вперёд. Запущенные в начале 2000-х, они были успешно использованы в фильме Дэвида Финчера "Загадочная история Бенджамина Баттона". Брэд Питт сыграл в нём человека, который родился 85-летним и стал с каждым годом молодеть.

Даррен Хендлер, директор Digital Human Group в Digital Domain:

"Эти технологии потрясающие! В течение очень долгого времени создавать цифрового человека было невероятно трудно. Я думаю, что одним из первых реалистичных цифровых персонажей стал Бенджамин Баттон в "Загадочной истории Бенджамина Баттона". А теперь появляется все больше фильмов, где используется эта технология. И хотя это стоит дорого, число таких фильмов растёт. Это, к примеру, "Гемини" и "Ирландец", в которых играют цифровые персонажи".

"В фильме "Гемини" Уилл Смит противостоит врагу, который не кто иной, как он сам, но на 20 лет моложе, с сохранившимся до малейших тонкостей выражением лица.

Стю Эдкок, заведующий отделом компьютерной анимации в компании Weta Digital:

"Эти технологии открывают новые горизонты и позволяют актёрам играть свою роль в разное время и в разном возрасте. Это просто невероятно: они получают возможность играть роли, которые раньше никогда бы сыграть не смогли".

Компьютер анализирует игру и выражение лица актера благодаря специальным датчикам, а затем старит или омолаживает его в соответствии со сценарием.

Для фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе легендарная компания Industrial Light and Magic Джорджа Лукаса использовала новую операторскую систему Flux. Супервайзером визуальных эффектов картины был Пабло Хелман.

"В этом конкретном проекте Мартин не хотел корректировать игру актеров ни на миллиметр, а только сделать их моложе. Это совершенно другая система работы с лицевой геометрией и её изменениями. То есть мы могли скорректировать формы, и иногда нам приходилось это делать, но это была не анимация", - говорит Хелман.

Действие фильма растягивается на десятилетия. Он содержит 1750 шотов с эффектами. Все актёры появляются на экране в разные годы, а главный герой в исполнении Роберта Де Ниро меняет возраст 7 раз. Блaгoдaря инновационный тeхнoлoгии, актёры играли не с точками на лицах или камерами на голове, а как обычно.