Ценностям ЕС верны не все

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой говорится, что в Венгрии и Польше продолжает ослабевать верховенство закона. Среди депутатов крепнет мнение, что Евросоюзу не удаётся заставить эти страны соблюдать его основные нормы и ценности.

Служители Фемиды со всей Европы провели в минувшую субботу в Польше беспрецедентную акцию солидарности с местными коллегами. Все они протестовали против принятия ряда законов, которые ставят под угрозу независимость судей. Учреждения ЕС требуют от Варшавы остановить судебную реформу, но с без особого успеха.

Делегация польских судей прибыла в Страсбург, чтобы следить за парламентской сессией и информировать евродепутатов о своей ситуации.

«Цель так называемой реформы — вовсе не в том, чтобы лучшить работу правосудия, - сказала Йоанна Хетнарович-Шикора. - На самом деле реформы направлены против судей, призваны сделать нас более зависимыми от исполнительной и законодательной властей. И это опасно».

Еврокомиссия попросила Европейский суд распорядиться от приостановке дисциплинарных действий в Польше в отношении неугодных её властям судей. С этим не согласен евродепутат от польской правящей партии «Закон и справедливость» Рышард Легутко:

«Сама идея вмешательства Еврокомиссии в законодательный процесс страны-члена просто возмутительна», - сказал он.

Еврокомиссия также обеспокоена ситуацией с соблюдением верховенства закона в Венгрии, где периодически проходят антиправительственные демонстрации.

Страна-председатель ЕС Хорватия выразила намерение готовить в предстоящие полгода меры наказания Будапешта. Венгерский правоцентрист Тамаш Дойч насмешливо приветствовал эту угрозу Загреба на разных языках.

Венгерское правительство знает, что санкции против него в соответствие со статьёй 7-й Союзного договора не могут быть приняты единогласно Советом ЕС. Против проголосует Польша, которая сама в подобной ситуации полагается на поддержку Венгрии.

«Венгрия и Польша — яркий пример того, как ЕС может развалиться на части, если мы не будем осторожны», - предупредила венгерский либерал Анна Донат.