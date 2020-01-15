Дело Трампа рассмотрит Сенат

Палата представителей Конгресса США одобрила передачу в Сенат обвинительного заключения против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

С момента итогового голосования, по результатам которого законодатели предъявили президенту обвинения в препятствовании правосудию и злоупотребление властью, прошел почти месяц. Подобное "затягивание" дела эксперты связывают с намерением демократов, составляющих большинство в Палате представителей, повлиять на контролирующих Сенат республиканцев и, в частности, завставить их выслушать новых свидетелей.

Очередной уловкой "бездельников" назвал эти попытки сам Трамп.

В среду газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что судебный процесс над президентом продлится еще не более двух недель. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При этом у республиканцы в Верхней палате Конгресса 53 места из 100.