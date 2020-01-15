Десятки людей погибли в Афганистане и Пакистане из-за снегопадов

Около 100 человек погибли в различных районах Пакистана из-за наводнений и схода лавин, вызванного обильными снегопадами. В зоне бедствия идут поисково-спасательные операции, для помощи и эвакуации жителей привлечены военнослужащие и вертолёты пакистанских ВВС, завалы расчищаются при помощи тяжёлой техники.

Местные жители такой снежной зимы не припомнят; один из них говорит:

"Около 3-4 футов (0,9-1,2 метра) снега выпало здесь, в районе Даундиала. А в районе Верхнего Нилума, где живут мои родственники - 11-12 футов (3,3-3,6 метра). И нет никакого доступа к этим местам, никакого наземного или воздушного сообщения, мы ничего не знаем о судьбе наших родственников, не знаем, что делать".

Этих людей удалось спасти и вывезти из деревни в долине Нилума, пакистанской части Кашмира. Большинство жертв стихии - из этого региона. Груды снега парализовали некоторые дороги, что затрудняет доступ к пострадавшим районам, где разрушены частично или полностью более 200 частных домов и коммерческих построек. В помощь потерпевшим отправлены 2 тыс. палаток и 1 тыс. одеял, а также 12 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

Похожая ситуация сложилась и в соседнем Афганистане, где из -за обрушения крыш под тяжестью снега погибли по меньшей мере 16 человек в провинциях Герат и Кандагар, нарушено движение транспорта. Автотрассу, связывающую Афганистан с Пакистаном, завалило снегом. В провинции Кандагар наводнения разрушили не менее 100 домов, 4000 человек были вынуждены покинуть свои дома.