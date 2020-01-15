Венгрия рассчитывает на пополнение

Венгерское правительство пришло к выводу, что будущее нации зависит от прекращения демографического спада, поэтому наряду с экономическими мерами, направленными на повышение благосостояния населения, оно начало выделять много средств на лечение бесплодия, проблема которого стоит перед страной очень остро.

За последние 10 лет население Венгрии сократилось более чем на 100 тысяч человек, но власти не хотят его прироста за счет иммигрантов. Так что сегодня правительство Виктора Орбана пытается подтолкнуть рост рождаемости среди коренных жителей.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Если мы хотим венгерских детей, а не иммигрантов, и если венгерская экономика может обеспечить необходимое финансирование, то единственное решение - это тратить как можно больше средств на поддержку семей, содержание и воспитание детей".

Венгерское государство уже ввело бесплатное лечение бесплодия. Это касается также диагностики и лекарств. В прошлом месяце правительство взяло под контроль несколько специализированных клиник по лечению бесплодия. Однако эти шаги вызвали критику со стороны некоторых местных экспертов.

Нора Шенуда, Euronews: "Государство приобрело шесть клиник по лечению бесплодия. Похоже, что с этими учреждениями все в порядке. Но, по информации наших анонимных источников, их владельцы и без того намеревались продать свой бизнес".

По мнению эксперта в области здравоохранения Жомбора Кунеца, качество лечения в государственных клиниках может ухудшиться.

Жомбор Кунец, эксперт в области здравоохранения: "Как мы все знаем, государство не является хорошим хозяином. Качество услуг, предоставляемых государственными учреждениями, обычно ниже, чем услуги частных клиник".

Другой эксперт, Габриэлла Лантос, считает, что проблема бесплодия не может быть решена только благодаря финансам. Она отмечает, что в клиниках существует острая нехватка специалистов - эмбриологов, эндокринологов и гематологов.

Габриэлла Лантос, эксперт в области здравоохранения: "Внезапно в эту систему стали вкладывать огромные деньги, а между тем в Венгрии не хватает специалистов. Так что это не сработает, в том числе потому, что не соизмеряется эффективность, а без конкуренции эффективность плохая. В любом случае, это всего лишь признак того, что лечение бесплодия стало секретным демографическим оружием в борьбе с миграцией, но может оказаться, что все эти средства будут потрачены впустую".

С 2010 года правительство Орбана пытается преодолеть демографический спад с помощью политики финансовой поддержки стремления семей заводить большее детей. Ранее венгерские власти уже ввели так называемый "план действий по защите семьи", который включал финансовые пособия для пар, которые усыновляют детей, льготные кредиты по программе покупки семейного жилья и освобождение от уплаты подоходного налога для женщин, которые имеют четырех детей и более.

В результате введения новых мер, направленных на лечение бесплодия, в Венгрии к 2022 году ожидают пополнение на 4 тысячи детей.