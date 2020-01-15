Иранская ядерная сделка зашла в тупик

Остаётся ли в силе Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе? Это, возможно, самый важный на сегодня для мира вопрос.

Сделка была заключена в 2015 года при участии России и Китая. Но днях её европейские гаранты Франция, Германия и Великобритания решили с помощью механизма разрешения споров в рамках СВДП принудить Тегеран к соблюдению условий плана.

Сотрудник Международной кризисной группы объясняет суть создавшегося дипломатического тупика:

«Единственное, что сейчас европейцы требуют от иранцев, - это вернуться к ядерной сделке, - говорит Жюст Хилтерман. - Но иранцы заявляют европейцам — это вы губите сделку. Вы не следуете её букве и духу, когда не оказываете нам экономической помощи. А если вы станете это делать, то будете противостоять американцам, а мы будем готовы отменить все те эти шаги, которые мы предприняли с мая 2019 года».

Пока лидеры Евросоюза не перечят непредсказуемому американскому президенту при обсуждении иранского вопроса. Обретающий независомость во внешней политике Лондон всё больше склоняется к позиции Вашингтона. А строить партнёрство с Москвой и Пекином на основе ядерной сделки Брюссель не решается.

«Мне трудно поверить, что европейцы пойдёт на сделку с Ираном при участии России и Китая вопреки политике Соединённых Штатов, - продолжает сотрудник Международной кризисной группы. - Это создало бы огромный риск и могло бы подорвать трансатлантический альянс; для Европы - это выбор между Ираном и Америкой. Но европейцы предпочтут остаться на стороне США даже с Трампом в Белом доме. Эти отношения имеют давнюю историю, благодаря им на нашем континенте в течение 70 лет сохраняется мир. Они не развалятся из-за ядерной сделки, потому что она помогает остановить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке".

Европейцы столицы ждут, что следующий шаг сделает Тегеран. Но под внешним и внутренним давлением и после гибели украинского авиалайнера иранское руководство ушло в глухую оборону. Возможно, выбор между конфронтацией и примирением предстоит сделать духовенству Исламской республики.