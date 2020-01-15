Машины мечты и новые технологии

На ежегодном автосалоне в Брюсселе машины премиум-класса соседствуют с разработками будущего, которые отвечают требованиям меняющейся реальность. Здесь представлены 15 новых европейских моделей.

А роскошным автомобилям посвящена отдельная экспозиция под названием "Машины мечты", среди которых есть уникальный, собранный вручную ретрофутуристический спидстер Krugger FD.

Директор Брюссельского автосалона Пьер Лалман говори : "Нами движет и логика, и страсть. Мы обожаем машины мечты и на пьедестале роскоши, уникальности и престижа мы демонстрируем 40 автомобилей".

Автомобильная промышленность вступила в эпоху перемен — все производители поняли, что должны сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Mercedes хочет к 2039 году стать углеродно-нейтральной компаний на всех этапах производства, но на полную замену дизельных и бензиновых двигателей потребуется время.

Представитель компании Mercedes-Benz Бастиен Ван дер Мортель: "Изменения не могут произойти за один день, так, чтобы уже завтра сесть за руль автомобиля с электрическим или водородным двигателем. У нас есть эффективные дизельные и бензиновые двигатели. А гибридные устройства помогают людям привыкнуть к вождению электромобилей. Мы идем к переменам шаг за шагом. Для многих людей это большой шаг и мы будем вводить изменения постепенно".

Но у двигатели внутреннего сгорания все еще есть огромный рынок сбыта — это страны Африки и Азии, где не действуют американские и европейские стандарты.

Об этом говорит Питер Гёмитс, представитель компании Mazda Motor Benelux: "Мы продолжаем инвестировать в производство двигателей внутреннего сгорания, потому что, конечно же, мы производим автомобили не только для западной Европы. Мы работаем на международном рынке, по нашим данным даже в 2035 году 85% автомобилей во всем мире все еще будут оснащены двигателем внутреннего сгорания, но в сочетании с электромобильностью".

Производители ищут также решения для соблюдение экологических нормы в городском контексте —на выставке представлены микромобильные устройства.

Автосалон в Брюсселе продлится до конца недели.