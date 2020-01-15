По всему ЕС установят минимальные зарплаты

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В Евросоюзе сделан шаг к установлению во всех странах-членах минимальных заработных плат. Пока создаются лишь правовые рамки для этого, но очевидно намерение учреждений Брюсселя способствовать преодолению неравенства в оплате труда и уровне жизни между разными частями ЕС.

Страны Евросоюза и дальше будут сами определять, какое наименьшее количество денег должны получать граждане за свой труд, чтобы жить достойно и чтобы это могли себе позволить работодатели.

Но Еврокомиссия собирается предложить правительствам набор общих критериев для определения минимального уровня зарплаты. Её новый председатель Урсула фон дер Ляйен хочет остановить утечку мозгов и рук с Востока Европы в более богатый Запад.

“Как венгерка, я понимаю такую политику, - сказал евродепут Клара Добрев. - Сотни тысяч, а кое-где и миллионы людей покидают свои страны, уезжая на заработки в Западную Европу. У нас и так огромная нехватка рабочей силы, которая подрывает рост нашего ВВП. Если мы договоримся на европейском уровне о минимальной зарплате, то такая несправедливая и вредная конкуренция может прекратиться".

Вряд ли готовящиеся меры устранят так называемый социальный демпинг, когда выходцы из бедных стран трудятся на более низкой зарплате и в худших условиях, чем местные.

Из 28 членов ЕС только 6 не имеют установленной законом минимальной заработной платы (Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция). И между странами, где она есть, имеются большие различия. Так, в Болгарии работающие полный день получают самое меньшее 286 евро в месяц, а в Люксембурге - 2071 евро.

“Мы согласны с политикой и амбициями по укреплению и повышению заработной платы в Европе, - сказал шведский социалист Юхан Даниэльссон. - Но проблема для Швеции и других скандинавских стран - в том, что это может подорвать их трудовые модели, в которых социальные партнеры договариваются о заработной плате без какого-либо участия государства. Если законодательство ЕС обяжет его членов гарантировать, что минимальная зарплата будет составлять определенный процент от средней, то как это можно сделать без вмешательства государства?"

В Швеции и Дания высокие оклады трудящихся — это результат традиционных переговоров между коллективами и работодателями при участии профсоюзов. Еврокомиссия уверяет, что такая передовая практика будет сохранена.

"Это историческая возможность, - говорит итальянский профсоюзный деятель Люка Визентини. - Впервые Евросоюз пытается улучшить драматичную ситуацию с заработной платой на нашем континенте и предложить решение через европейское законодательство. Более десяти лет мы испытывали на себе последствия политики жесткой экономии. Поэтому правовая инициатива, направленная на повышение заработной платы европейским трудящимся, действительно важна".

Брюссель формально представит своё предложение в начале сентября. Чтобы оно вступило в силу, его нужно включить в основополагающий Договор о Евросоюзе, на что могут уйти многие годы.

Напомним, что введение минимальной заработной платы — это один из приоритетов пятилетнего срока новой Еврокомиссии. Два других — это борьба с изменениями климата и обеспечение равенства полов.