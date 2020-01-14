"Брендан" бушует на Британских островах

Мощный шторм "Брендан" принёс в Великобританию и Ирландию проливные дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 80, а порывы - 130 км/час. Предупреждения "жёлтого" и "оранжевого" уровней опасности объявлены во многих ирландских графствах; десятки тысяч жителей Корка, Антрима и Каунти Дауна остались без света. Угроза прибрежных наводнений высока, и паромные переправы прекращены.

"Брендан" обрушился на ирландское побережье в понедельник, пострадало и Шотландское нагорье. Непогода охватила Уэльс и практически всю Англию. "Жёлтый" уровень опасности остаются в силе для южной Англии и Уэльса до среды. Удар стихии осложнил движение транспорта и привел к авариям. Многие воздушные и железнодорожные рейсы были отменены.

Шторм "Брендан" быстро движется на восток. О его приближении уже свидетельствуют дожди начавшиеся в Нормандии и Бретани на севере Франции. Предполагается, что в середине недели циклон начнёт смещаться в район Дании, Норвегии и юга Швеции, задев по пути и Калининградскую область России.

Метеорологи говорят, что в сочетании с естественными приливами постоянные сильные ветры могут вызвать необычную и опасную череду новых приливов, штормовых порывов и высоких прибрежных волн.