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мир

"Брендан" бушует на Британских островах

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 Кнарик Хачатрян
"Брендан" бушует на Британских островах
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IERTE
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Мощный шторм "Брендан" принёс в Великобританию и Ирландию проливные дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 80, а порывы - 130 км/час. Предупреждения "жёлтого" и "оранжевого" уровней опасности объявлены во многих ирландских графствах; десятки тысяч жителей Корка, Антрима и Каунти Дауна остались без света. Угроза прибрежных наводнений высока, и паромные переправы прекращены.

"Брендан" обрушился на ирландское побережье в понедельник, пострадало и Шотландское нагорье. Непогода охватила Уэльс и практически всю Англию. "Жёлтый" уровень опасности остаются в силе для южной Англии и Уэльса до среды. Удар стихии осложнил движение транспорта и привел к авариям. Многие воздушные и железнодорожные рейсы были отменены.

Шторм "Брендан" быстро движется на восток. О его приближении уже свидетельствуют дожди начавшиеся в Нормандии и Бретани на севере Франции. Предполагается, что в середине недели циклон начнёт смещаться в район Дании, Норвегии и юга Швеции, задев по пути и Калининградскую область России.

Метеорологи говорят, что в сочетании с естественными приливами постоянные сильные ветры могут вызвать необычную и опасную череду новых приливов, штормовых порывов и высоких прибрежных волн.

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