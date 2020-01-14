Смог в Будапеште

Уже пятый день уровень загрязнения воздуха в Будапеште превышает допустимую норму, и, по данным синоптиков, из-за отсутствия ветра в ближайшие три дня ситуация не станет лучше. Главная причина загрязнения – дым из дымоходов. Подобная картина наблюдается и во многих других венгерских городах. Проблема стоит крайне остро – каждый год из-за различных болезней, вызванных загрязнением воздуха, в стране умирают около 10 000 человек. Корреспондент Евроньюс Кароли Силаги передаёт из Будапешта:

– До четверга количество частиц в воздухе останется высоким, некоторое улучшение может наступить лишь в конце недели. Мэр Будапешта просит людей воздерживаться от использования ископаемого топлива, особенно твёрдого и масляного. Автомобилистов призывают воспользоваться на общественным транспортом. Больным, детям и престарелым врачи советуют держаться подальше от основных транспортных путей и, по возможности, стараться не выходить на улицу.