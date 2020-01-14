Российские самолеты продолжают летать над Ираном, несмотря на обещания

Российские авиакомпании продолжают летать над Ираном, несмотря на рекомендации Росавиации. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Ведомство при этом отмечает, что авиаперевозчики используют "воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов".

На сайте flightradar можно отследить, что, к примеру, к 21:20 по московскому времени 14 января "Аэрофлот" уже совершил два рейса из Москвы в Дубай и один рейса обратно, пролетев над Ираном. Еще три самолета были в воздухе в тот момент, когда готовилась эта статья. Кроме того, у "Аэрофлота" есть прямые рейсы в Тегеран.

При этом ранее "Аэрофлот" заявлял, что изменил маршруты так, чтобы не летать над Ираном.

flightradar24

Через Иран пролетает и авиаперевозчик S7 (рейс Новосибирск - Дубай, прямых из Москвы у них нет). В S7 при этом также заявляли, что работают над планированием новых маршрутов в соответствии с требованиями Росавиации.

flightradar24

В то же время в агентстве отметили, что над территорией Ирака российские самолеты не летают.

Ранее в Еврокомиссии посоветовали избегать пересечения воздушного пространства Ирана на всех высотах до дальнейшего уведомления.

На прошлой неделе после крушения украинского лайнера над Тегераном Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.