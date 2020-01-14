В Ливане участники антиправительственных акций протеста обещают "неделю гнева". В Бейруте десятки демонстрантов заблокировали основные автотрассы и подожгли шины. Лидеры протестующих объявили о своем намерении перейти к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги. В стране с октября продолжается политический кризис, начавшийся на фоне ухудшения ситуации в экономике. Манифестанты потребовали во вторник от премьер-министра Ливана Хасана Диаба сложить с себя полномочия по формированию нового правительства страны и и призвали к срочному созданию кабинета национального спасения. Президент республики Мишель Аун признал, что на пути создания нового кабинета возникли определенные трудности. По его словам, "необходимо время, чтобы подобрать в состав правительства специалистов, которые будут пользоваться доверием граждан и получат поддержку в парламенте".