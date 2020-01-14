Фонд для "зелёной сделки" Евросоюза

Евросоюз хочет стать чистым и зелёным. В рамках борьбы с изменением климата в Брюсселе представлен «Справедливый переходный фонд». Это 7,5 млрд евро, призванных помочь ряду стран избавиться от угольной зависимости.

В целом ЕС намерен потратить триллион евро на осуществление так называемой «зелёной сделки» к 2050 году, когда предполагается резко сократить выбросы вредных газов.

План Еврокомиссии предусматривает перевод на чистые технологии транспорта и энергетики, строительство энергоэффективного жилья и переподготовки работников загрязняющих атмосферу предприятий. Еврокомиссар по сплоченности и реформам объяснила значение фонда:

«Зелёная сделка » наверняка будет иметь очень сильное влияние в определенных регионах, - сказала Элиза Феррейра. - Нам нужен инструмент, который поможет этим регионам осуществить переход без значительных социально-экономических затрат ».

Труднее всего будет переключиться на возобновляемые источники энергии странам Восточной Европы, которые сжигают много угля и другого ископаемого топлива.

Польский правоцентрист, бывший председатель Европарламента, считает «Зелёную сделку» весьма долгосрочным проектом:

«На него нам потребуется одно-два десятилетия, - сказал Ежи Бузек. - Невозможно совершить переход за несколько лет, потому что мы получаем почти 80% генерируемой электроэнергии из угля».

Варшава рассчитывет на то, что Брюссель окажет ей значительную финансовую поддержку для такого перехода.

Но немецкий «зелёный» евродепутат сомневается в том, что деньги из "Справедливого фонда" пойдут на модернизацию отсталого хозяйства:

«Мы уже подозреваем, что этот фонд, на самом деле, не будет связан с переходным периодом, - сказала Ска Келлер. - Весь смысл плана перехода заключается в том, что он помогает регионам с переходной экономикой. А если она не такая, то с чём тогда смысл?"

Смысл мог бы быть в развитии ядерной энергетики, которую франция считает чистым источником. Но такие страны, как Германия и Австрия, выступают против того, чтобы энергия мирного атома называлась «зелёной».