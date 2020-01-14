Черепаха Диего благодаря отменному либидо спасла свой вид от вымирания   -  

Черепаха Диего — настоящий крутой парень. Благодаря невероятному либидо он сделал, казалось бы, невозможное: он спас свой вид от исчезновения. С 1976 года Диего стал отцом 800 черепашек, оплодотворив на Галапагосских островах сотни самок. Для сравнения – всего на архипелаге за эти годы родились около 2000 черепашат.

Оказав неоценимую услугу своему виду, скоро отец-герой сможет отправиться за заслуженный отдых на родной остров Эспаньола.

Диего – представитель вида Chelonoidis hoodensis, открытого всего около 50 лет назад. Тогда же ученые обнаружили, что вид находится на грани исчезновения: в тот момент на Галапагосских островах оставались всего два самца и 12 самок Chelonoidis hoodensis.

Диего больше 100 лет. Треть жизни он провел в зоопарке в Калифорнии. До сих пор точно неизвестно, как он туда попал, возможно, черепаху привезли в США во время научной экспедиции.

В 1976 году Диего вернулся на Галапагосские острова, где стал участником программы по спасению своего вида.

Галапагосские острова, которые еще по-другому называют Черепашьими, находятся в Тихом океане в 1000 километров от Эквадора. В 1978 году архипелаг был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.