Шаги ЕС в отношении ядерной сделки с Ираном

Оживленные дебаты в Европарламенте вызвала попытка Великобритании, Германии и Франция вернуть Иран к выполнению соглашения по его ядерной программе. В Страсбурге выступил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности:

«Если мы не сохраним сделку, то это добавит напряженности в регионе, - сказал Жозеп Боррель. - Вообразите на секунду, какой была бы ситуация сегодня, обладай Иран ядерным оружием».

Три страны запускают механизм разрешения споров с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий через несколько недель после того, как Тегеран перестал соблюдать ограничения на обогащение урана и на количество центрифуг.

Россия и Иран заявили тогда, что СВПД находится под угрозой окончательного срыва. Их министры иностранных дел возложили ответственность за судьбу соглашения на США и Евросоюз.

После того, как президент Трамп вывел Соединённые Штаты из сделки, подписанной в 2015 году, кроме названных держав, Китаем, европейские партнёры пытались сохранить деловое сотрудничество с Ираном, но в целом неудачно.

Один из американских представителей, проводивший переговоры с иранцами от имени администрации Обамы, сказал Euronews в Брюсселе, что оказание им финансовой поддержки это наилучший способ удержать Иран от дальнейших нарушений условий сделку:

«Сейчас вопрос для европейцев и на чем должны сосредоточиться их эксперты это: есть ли возможность заинтересовать Иран экономически против воли Соединенных Штатов,- сказал Роберт Малли. - Но обеспечить американское одобрение будет очень сложно, ведь что Иран и США должны будут вместе согласиться на некоторые шаги ».

Теперь европейским партнёрам предстоят 15-дневные консультации с участие представителей Ирана, России и Китая. За тем может последовать востановление международных санкций против Тегерана, если основные столицы не найдут другого выхода.