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Британия, ФРГ и Франция запустили механизм по разрешению споров с Ираном в рамках ядерной сделки

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Британия, ФРГ и Франция запустили механизм по разрешению споров с Ираном в рамках ядерной сделки
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Великобритания, Германия и Франция запускают механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министров иностранных дел трех европейских стран.

"Учитывая действия Ирана, у нас не остается иного выбора, кроме как официально выразить нашу обеспокоенность тем, что Иран не выполняет своих обязательств в рамках СВПД, и передать этот вопрос в Совместную комиссию в рамках Механизма разрешения споров в соответствии со статьей 36 СВПД", - отмечается в коммюнике.

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