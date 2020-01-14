Цифровое лобби в Брюсселе

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

В этом городе американские технологические кампании всё активнее пытаются влиять на различные учреждения Евросоюза, которые намерены ввести цифровой налог. Посмотрим, как лоббисты Силиконовой долины действует на улицах, в ресторанах и коридорах Брюсселя.

Cкромному чиновнику какого-нибудь европейского ведомства по дороге на работу предлагают горячий кофе — бесплатно, от щедрот социальной сети Facebook.

Расположить к себе начальство таких ведомств стоит гораздо дороже. Но всем этим занимаются американские компании, обеспокоенная планами обложить их в ЕС цифровым налогом, как это уже сделала Франция.

Одна из них - Google потратила в 2019 году 8 млн евро на лоббирование в Брюсселе. А расходы Google, Amazon, Facebook и Appleна эти цели увеличились с 2014 года на 510%.

"Много денег тратится на защиту прибыли и бизнеса, - рассказывает корреспондент Euronews Елена Каваллоне. - В этих коридорах лоббисты пытаются получить доступ к высокопоставленным лицам Евросоюза. Их встречи происходят также за напитком, неформальным ужином или в роскошных отелях".

В барах рядорм со зданиями ЕС люди встречаются, пожимают друг другу руки и заключают сделки.

Депутат Европарламента от "зелёных" недовольна тем, как посланцы деловых кругов обхаживают её коллег:

«Я не думаю, что это хорошая идея – говорить о политике и планах с бокалом вина в руке и за хорошей едой, если ими угощает человек, явно представляющий чьи-то интересы, - сказала Александра Гиз. - Ещё менее прозрачным лоббированием занимаются члены отраслевых ассоциаций и их консультанты. Мы можете разговаривать с какими-то людьми, не зная, что их подослали Google, Facebook или кто-то ещё из Силиконовой долины — названия могут быть разными ».

Многие лоббисты официально аккредитованы в Брюсселе, но декларировать все встречи с ними обязаны сотрудники только одного учреждения — Европейской комиссии. Сделать такой контроль повсеместным призывает борец за гласность в бизнесе из организации Transparency international.

«Нынешнее регулирование лоббизма в Брюсселе весьма неполное, - сказал Рафаэль Кергуэно. - И если мы, журналисты, граждане и общественники, хотим знать о лобби такой компании, как Google, мы можем видеть, чем она занимается в стенах Еврокомиссии и, отчасти, в Европарламенте, но мы не можем увидеть полную картину её деятельности в Брюсселе ".

Еврокомиссар Вера Юрова, дрбивается обязательной регистрации лоббистов во всех учреждениях ЕС. А пока в Брюсселе активно применяются уговоры, запугивание, лесть и ублажение, чтобы обеспечить прибыль американкских кампаний.

Вспомним, что предшественник Юровой на посту еврокомиссара по защите прав потребителей Джон Далли поплатился своим местом за тайные рандеву с табачными лоббистами. Тогда от Брюсселя добивались ослабления борьбы с курением.