Сокольники: на Т-34 с ветерком

Если вашей мечтой всю жизнь было проехать за рулем Т-34, она может осуществиться в московском парке "Сокольники". В конце декабря на пересечении 3-го Лучевого просека и Большого круга открылся аттракцион "Танкодром".

На пяти мини-танках могут прокатиться все желающие: "Мы шутили, что наш аттракцион от нуля до 99 лет, - рассказывает создатель "Танкодрома" Сергей Акимов. - Максимальный предел, это была бабушка 78 лет, ну а минимальный, когда ребёнок сам может управлять, это в районе 7 лет".

Есть ограничения лишь по весу: не более 120 килограммов, и росту - как минимум 120 сантиметров. Управление осуществляется двумя рычагами, как в настоящем танке.

"Хочется сделать так, чтобы он был компактным, и в то же время поместился довольно комфортно человек, - объясняет механик Сергей Уткин. - Управление простое донельзя, справится даже ребёнок!"

Все пять машин произведены в Подольском районе. Когда пять лет назад Сергей Акимов задумал "Танкодром", сомнений не было: прототипом станет легендарный Т-34.

"Очень клёво, как в настоящем танке было, аж гром был таким же! Если бы еще звук стрельбы, было бы вообще классно!" - не скрывает восторга Саша Нащёкин.

За две недели зимних каникул аттракцион в Сокольниках посетили около 6 тысяч человек. Планируется, что теперь он станет постоянным развлечением москвичей и гостей столицы в выходные.

В марте создатели "Танкодрома" собираются представить новинку на Выставке аттракционов и развлекательного оборудования.