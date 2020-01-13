Во Франции прошёл саммит "сахельской пятёрки"

Саммит Сахельской группы пяти прошёл в понедельник в городе По на юге Франции. По приглашению президента страны Эммануэля Макрона здесь собрались лидеры Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. На встрече был принят ряд решений, касающихся, прежде всего, усиления военного сотрудничества для противодействия джихадистским группировкам, нападения которых участились в последнее время. На пресс-конференции, организованной по итогам саммита, Макрон отметил, что действия Франции направлены, в первую очередь, на оказание помощи странам региона:

– Мы здесь для того, чтобы страны Сахеля могли полностью осуществлять суверенитет над своей территорией. И мы вновь подчеркнули в общем заявлении, что это было решение суверенных государств, их выбор, их требование – для сохранения своего суверенитета – обратиться к друзьям и союзникам за помощью в борьбе с террористическими группировками, которые представляют сейчас явную угрозу суверенитету каждого государства, в котором действуют.

В операции «Бархан», которую Париж проводит в африканском регионе Сахель с августа 2014 года, задействованы более четырёх тысяч французских военнослужащих. Предпринимаемые усилия не приводят к стабилизации региона, где действует множество террористических группировок, совершающих нападения и на военных, и на мирных жителей.