Европейское турне Cirque du Soleil

Всемирно известный Cirque Du Soleil ("Цирк дю солей) — канадский Цирк Солнца — начинает европейское турне с Лондона, отметив таким образом 30-летие своих первых гастролей в британской столице. Далее новое шоу "Лусия", вдохновленное традициями и особой выносливостью мексиканского племени Тараумара, увидят жители Москвы, Мелонераса (на Канарских островах) и Валенсии.

Главная героиня шоу акробат Шелли Эпстейн мечтала об этом с 13 лет. Она говорит:

"Моя подготовка к прыжку — это в большей степени интеллектуальная задача . Требуется сосредоточенность, я стараюсь прийти к абсолютному спокойствию. Я, конечно нервничаю, но это также помогает обеспечить мою безопасность, главное — сохранить спокойствие".

То, что требуется от зрителя, — это затаить дыхание и с восторгом, как на любом шоу "Цирка дю солей", следить за мастерством актеров-акробатов. Создатель спектакля Даниэле Финци Паска предлагает отправиться в незабываемое путешествие по девственным лесам с трапециаями-лианами, нырянием в ледяную глубину рек и парением над землей-ареной.