Каталонские сепаратисты в Европарламенте

Бывший глава Женералитета Каталонии и член её правительства Карлес Пучдемон и Тони Комин вошли в здание Европарламента. Они получили удостоверения депутатов для участия в первом пленарной сессии года.

Этого момента с нетерпением ждали активисты движения за выход Каталонии из состава Испании.

"Мы здесь, чтобы напомнить учреждениям Евросоюза об их обязанности участвовать в принятии решений, основанных на диалоге и учёте воли народа, - сказал Пучдемон. - А воля народа Каталонии — в том, чтобы на свободном референдуме принять решение о нашем собственном будущем".

Сотни каталонцев собрались перед зданием Европарламента в Страсбурге в понедельник, чтобы приветствовать своих избранников, за которых они проголосовали в мае 2019 года. Лидеры сепаритистов - герои в глазах своих соотечественников.

"Сегодня победа для нас, - сказали жительница Барселона. - Наконец-то, Европа может признать, что мы отвергаем насилие, и что верховенство права должно распространяться на всех".

Но радость демонстрантов омрачена отсутствием ещё одного евродепутата, Ориола Жункераса. Он не может занять своё парламентское место, поскольку по решению Верховного суда Испании и находится в её тюрьме. Член Каталонской национальной ассамблеи считает символичным появление в Страсбурге Пучдемона и Комина:

"Тот факт, что они здесь, доказывает легитимность всех троих, — сказал Жорди Виланова. - Это показывает, что Ориэля Жункераса держат за решёткой вопреки демократической легитимности. Все они законно избраны евродепутатами".

После триумфального приёма со стороны своих сторонников и зажигательных интервью каталонские парламентарии предстанут своими новыми коллегами. Многие евродепутаты категорически против предоставления независимости Каталонии - это можеть стать прецедентом для других многонациональных стран.

"Мы находимся в доме демократии, и все демократы в этом доме, а том числе наша испанская социалистическая делегация, мы все соблюдаем и уважаем судебные решения, - сказал испанец Хавьер Морено. - Судья решил, что эти двое могут быть испанскими членами Европарламента - я напоминаю, что они испанские граждане, и мы будем к ним так и относиться".