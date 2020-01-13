Олимпийская медалистка покинула Иран

Иранская спортсменка Кимия Ализаде покинула свою страну. Четыре года назад она завоевала бронзовую медаль по тхэквандо на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, став единственной в Иране олимпийской медалисткой. О своём решении Ализаде, которой сейчас 21 год, объявила в социальной сети, назвав себя «одной из миллионов угнетаемых женщин в Иране». Она также выразила возмущение тем, что ей всю жизнь указывали, что говорить, что делать и как одеваться. По данным западных СМИ, спортсменка намерена теперь обосноваться в Нидерландах, и в дальнейшем собирается принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в этом году в Токио, уже не под иранским флагом.