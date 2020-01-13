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Грузия

Абхазский парламент рассмотрит отставку президента Рауля Хаджимбы

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 Euronews и ТАСС
Абхазский парламент рассмотрит отставку президента Рауля Хаджимбы
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Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. - Alexander Zemlianichenko
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Парламент Абхазии в понедельник должен рассмотреть заявление президента самопровозглашенной частично признанной республики Рауля Хаджимбы о сложении им полномочий. Решение об отставке было принято после масштабных акций протеста в результате которых суд аннулировал итоги сентябрьских президентских выборов.

Соответствующее заявление Хаджимба направил в Народное собрание (абхазский парламент) в воскресенье вечером. В документе отмечается, что "президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране".

Как сообщил журналистам лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания, заседание, на котором должны рассмотреть отставку президента, состоится не позднее 11:00 по местному времени 13 января. По словам спикера парламента Валерия Кварчии, вопрос о принятии отставки и назначении исполняющего обязанности президента решится "очень быстро". Спикер отметил, что врио государства может стать премьер-министр Валерий Бганба.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку, чтобы стабилизировать ситуацию в республике.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта. Решения суда и ЦИК могут быть обжалованы в судебном порядке.

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