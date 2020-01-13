2019 год побил европейские температурные рекорды

В этой программе "Климат сегодня", ежемесячном обзоре состояния нашей планеты, мы отправимся в Испанию, где убедимся, что хранящаяся в архивах информация может многое дать для понимания сегодняшних климатических изменений. Но сначала заглянем в базу данных Службы Copernicus.

euronews Bello, Camille

В прошлом году все мы стали свидетелями экстремально высоких температур. Согласно обнародованной информации, в Европе 2019 год стал самым теплым в истории. Средняя температура на 1,2 десятых градуса превысила показатель за период 1981-2010 годы. В большинстве стран Западной Европы были побиты летние температурные рекорды:

Если мы посмотрим на всю планету, то увидим, что и в глобальном масштабе 2019 год занимает второе место среди самых теплых за всю историю наблюдений. В Канаде, например, средние годовые температуры были ниже, чем в других странах. Но если мы поднимемся к полюсу, что увидим темно-красный цвет. Речь идет об одной из ключевых тенденций изменения климата: на Аляске и в Арктике было намного теплее, чем обычно.

euronews Bello, Camille

Что все это означает и чем грозит будущему десятилетию? Мы задали вопрос профессору Питеру Торну из Ирландского национального университета в Мейнуте. "Мы видим, что в теплое время года становится теплее, в холодное время года тоже становится теплее. Идут кардинальные изменения. Есть ряд интересных исследований, показывающих, что температуры, считавшиеся типичными в начале 2000-х годов, в 2030-м или 2050-м будут считаться холодными. А те, что считались аномально теплыми,

через пару десятилетий будут восприниматься как нормальные. Так что температурная кривая нашей планеты медленно, но верно ползет вверх".

Все данные, которые мы сообщаем в программе "Климат сегодня", собираются с помощью сложнейших цифровых устройств, включая спутники. Но увлекательную информацию об изменениях климата можно также получить, покопавшись в архивах. Мы съездили в Испанию, чтобы встретиться с учеными, которые много лет занимаются именно этим.

Испанская обсерватория, расположенная на реке Эбро, была основана в 1904 году. Здесь

хранится ценнейший архив метеорологических данных, cобиравшихся даже в период Гражданской войны, когда в этом месте проходила линия фронта.

"Мы стараемся, чтобы наши данные были как можно более полными. Вот здесь, например, хранятся сведения о температурных рекордах конца 1937-го и начала 1938 года. Гражданская война тогда была в самом разгаре: бомбили на всех направлениях, взрывы раздавались буквально вокруг обсерватории", - рассказывает главный хранитель Герман Соле.

Анализ записей другого специалиста - Пере Кинтана Сеги - показывает, что сейчас выпадает

такое же количество осадков, но периоды засухи становятся более продолжительными: "Мы видим, что летом череда дней, когда вообще не выпадают осадки, удлинняется. Таких периодов становится все больше и больше. Получается, что лето расширяет свои границы за счет весны и осени".

Архивы также показывают, что по сравнению со столетием назад, участились экстремальные явления такие, как тепловые волны: "Раньше случались пики экстремальных температур, но они не носили такой регулярный характер, как сейчас, - говорит Сеги. - От моего отца можно услышать: Видите, экстремальная жара или холод случались и раньше! Да, но раньше это случалось каждые 25 лет, а теперь происходит каждые пять!"

Климатолог Манола Бруне руководит научным проектом, цель которого - свести воедино метеорологические данные за всю историю наблюдений, представляющие собой европейскую специфику. К сожалению, в мировом масштабе картина не столь радужная: "В африканских странах, Южной Америке, Юго-Восточной Азии или Тихоокеанском регионе даже текущая информация о погоде не передается в режиме реального времени. Это означает, что для значительной части планеты нам не хватает информации, которая позволила бы разработать стратегию адаптации человечества к последствиям изменения климата".