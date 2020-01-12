Судьи, юристы и адвокаты вышли на акцию протеста в Варшаве, чтобы продемонстрировать несогласие с проводимой властями Польши реформой судебной системы. К манифестантам-полякам присоединились их коллеги из разных стран ЕС. Марш под названием "Право на независимость. Право на Европу" организован Ассоциацией польских судей IUSTITIA. "

Томаш Марчински, вице-президент ассоциации польских судей IUSTITIA: "Сегодня в ходе манифестаций не будет много речей и призывов. Мы не станем выкрикивать и скандировать лозунги. Сегодня мы пройдем маршем в полной тишине. Я надеюсь, что и в Польше, и Европе, услышат это молчание".

По мнению участников протеста, под угрозой оказалась не только система судопроизводства Польши, но и принадлежность страны к европейской системе ценностей.

Филипе Маркес, президент ассоциации европейских магистратов Medel: "Если в стране судьям препятствуют исполнять или применять решения Европейского Суда, то таким образом, нарушаются права всех граждан Европы, а не только поляков".

В новом законопроекте речь идет о введении дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут помешать или затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. По мнению Верховного суда, положения реформы противоречат как праву ЕС, так и конституции республики.