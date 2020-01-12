Авиакатастрофа в Иране: люди, самолёты, деньги

На фоне трагедии с украинским "Боингом", жертвами которой стали 176 человек, многие задаются вопросом, почему Иран на фоне напряженности в отношениях с США, не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации. Вот мнение украинского военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко:

"Полеты - это большие деньги, которых не хватает Ирану для противостояния, в том числе тем же американцам. Им (иранцам) нужно закупать оружие и много чего. Страна в сложном состоянии - военном, экономическом, социальном. Поэтому, чтобы отказаться (от полетов) нужно иметь силу воли".

Из-за случившегося Иран несет большие политические, экономические, военные и социальные потери.

Игроь Романенко, военный эксперт: "Народ там верит, что Вооруженные силы защищают именно их. А Вооруженные Силы в лице средств ПВО сбили самолет, на котором больше всего было иранцев".

Версии о том, что лайнер был сбит иранской ПВО, одними из первых выдвигали США и Канада. Лишь спустя несколько дней иранские власти заявили, что самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сбили военные, которые приняли лайнер за враждебный объект.

За трагедию в определенной степени ответственен Вашингтон, поскольку в результате действий США на Ближнем Востоке была создана напряженная атмосфера. Так считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор также прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение "Боинга" в Тегеране.

Как написал парламентарий в твиттере, всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к уничтожению украинского самолета, так как "страна - поставщик оружия не несет ответственности за его использование".