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мир

Демонстранты в Иране требуют отставки Али Хаменеи

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  Ирина Александрова 
Демонстранты в Иране требуют отставки Али Хаменеи
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Сотни человек, в числе которых студенты, вышли на акцию протеста в Тегеране против действий иранского правительства в связи с крушением украинского "Боинга". Жертвами трагедии, произошедшей в минувшую среду, стали все находившиеся на борту 176 человек.

В ходе манифестации раздавались и призывы к отставке главнокомандующего армией, которым является верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Демонстрация прошла после того, как президент Исламской республики признал, что самолет "Украинских авиалиний" сбили иранские военные, которые по ошибке приняли его за враждебный объект.

Манифестанты возмущались тем, что как они считают, политики пытались скрыть факт нахождения на борту иранских граждан и иранцев по происхождению. По мнению демонстрантов, руководство страны с самого начала знало, что произошло и скрывало правду. Участники акции требовали наказать виновных.

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