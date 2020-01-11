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Оман

Скончался султан Омана

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  Лев Удольский 
Скончался султан Омана
Авторское право
Source AFP Pool / AP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Султан Омана Кабус бен Саид скончался в пятницу на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Он пришёл к власти в 1970 году, свергнув своего отца, который за пять лет до этого отправил его под домашний арест. Кабус бен Саид почти полвека правил страной, осуществив здесь ряд крупных реформ, охвативших все стороны жизни. В частности, в 1996 году в Омане была принята конституция, где впервые провозглашались основные права граждан. Страна наладила тесное сотрудничество как с соседями, так и с США, с которыми заключила соглашение в сфере безопасности.

Прямых наследников у него не было, и новым султаном стал его 65-летний двоюродный брат. В связи со смертью правителя в стране объявлен трёхдневный траур.

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