КСИР взял ответственность за сбитый самолёт

Ответственность за крушение украинского авиалайнера взял на себя корпус стражей исламской революции. Ранее иранские власти признали, что пассажирский самолёт был ошибочно принят за военный объект и сбит средствами ПВО. По данным местных СМИ, результаты расследования, установившего этот факт, были опубликованы по настоянию Верховного лидера страны Али Хаменеи.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что расследование продолжится, а виновные будут наказаны: «По результатам внутреннего расследования вооружённых сил сделан вывод, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолёта и гибели невинных людей. Следствию предстоит установить виновных в этой громадной трагедии и непростительной ошибке».

Первоначально причиной катастрофы называли техническую неисправность на борту лайнера. Затем власти США и Канады, ссылаясь на данные своих разведывательных служб, заявили о том, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой. После этого Иран признал свою вину за катастрофу, жертвами которой стали 176 человек, находившихся на борту лайнера.

Среди погибших 15 граждан Украины, два пассажира и 13 членов экипажа. Люди приносят цветы в международный аэропорт «Борисполь» и зажигают свечи в память о жертвах трагедии.