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Иран

Иран признал вину за сбитый "Боинг"

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  Лев Удольский 
Иран признал вину за сбитый "Боинг"
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Ebrahim Noroozi
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Власти Ирана признали, что украинский «Боинг» был сбит средствами ПВО, поскольку был ошибочно принят за «вражеский объект». Об этом говорится в официальном заявлении генерального штаба вооружённых сил Ирана. При этом министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф отметил, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США, когда иранские подразделения ПВО были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Ранее о том, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой в небе над Тегераном, заявили власти США и Канады, ссылаясь при этом на данные своих разведывательных служб. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, находившихся на борту лайнера.

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