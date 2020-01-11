Все виновные в крушении "Боинга-737" в Тегеране будут наказаны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении к нации после телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани. Тот выразил соболезнования семьям погибших и признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных.

"Мы договорились, что будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами завершить идентификацию тел и подготовить их для возвращения на родину. Это должно произойти в ближайшее время. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков"", - отметил Зеленский.

Для расследования случившегося своих специалистов в Тегеран направляет и Оттава. Всего на борту самолета находились 176 человек, в том числе 63 канадца.

"Признание Ирана - очень важный шаг. Сбить гражданский самолет просто чудовищно. Иран должен нести полную ответственность за произошедшее. Канада не успокоится, пока не получит ответы на все вопросы, пока не добьется справедливости. Семьи погибших этого заслуживают", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Изначально в Тегеране заявляли, что причиной авиакатастрофы стали технические неполадки. По данным западных спецслужб, "Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" был сбит ракетой. Три дня спустя после трагедии ответственность за произошедшее взял на себя корпус стражей исламской революции.