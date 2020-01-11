Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Cult

"Когда камни плачут"

"Когда камни плачут"
Авторское право
euronews
  Лев Удольский 
Размер текста Aa Aa

Немецкий художник Гюнтер Демниг установил 75 000-й «камень преткновения» в городе Меммингем на юге Германии. В рамках проекта, над которым работает с 1992 года, он стремится увековечить память о людях, ставших жертвами нацистского режима в годы Второй мировой войны. Небольшие камни, на которых указаны имя, год рождения и место гибели, размещаются возле дома, где человек раньше жил.

– С того момента, как выбита каждая буква, – говорит Гюнтер Демниг, – слова приобретают новое значение, убийство и смерть – уже не просто слова, они становятся чем-то вещественным, что можно потрогать руками.

– Эти евреи жили здесь, – говорит Людвиг Шпенле министр образования Баварии. – Об этом нужно помнить и снова дать им место в этом районе.

Все камни изготовлены на основании тщательно изученных документов. Сейчас они установлены в более чем 1200 городах по всей Европе, и проект стал самым обширным памятником жертвам Холокоста.

– Это стало делом моей жизни, что вызывает удовлетворение. Возможно, ни один художник или скульптор, работающий в студии, не испытывает того, что я, когда работаю на улице.

В прошлом году Гюнтер Демниг провёл 270 дней в поездках, устанавливая свои «камни преткновения». Работа длится уже третье десятилетие, и всё это время продолжают поступать новые заказы от родственников погибших от рук нацистов.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.