"Когда камни плачут"

Немецкий художник Гюнтер Демниг установил 75 000-й «камень преткновения» в городе Меммингем на юге Германии. В рамках проекта, над которым работает с 1992 года, он стремится увековечить память о людях, ставших жертвами нацистского режима в годы Второй мировой войны. Небольшие камни, на которых указаны имя, год рождения и место гибели, размещаются возле дома, где человек раньше жил.

– С того момента, как выбита каждая буква, – говорит Гюнтер Демниг, – слова приобретают новое значение, убийство и смерть – уже не просто слова, они становятся чем-то вещественным, что можно потрогать руками.

– Эти евреи жили здесь, – говорит Людвиг Шпенле министр образования Баварии. – Об этом нужно помнить и снова дать им место в этом районе.

Все камни изготовлены на основании тщательно изученных документов. Сейчас они установлены в более чем 1200 городах по всей Европе, и проект стал самым обширным памятником жертвам Холокоста.

– Это стало делом моей жизни, что вызывает удовлетворение. Возможно, ни один художник или скульптор, работающий в студии, не испытывает того, что я, когда работаю на улице.

В прошлом году Гюнтер Демниг провёл 270 дней в поездках, устанавливая свои «камни преткновения». Работа длится уже третье десятилетие, и всё это время продолжают поступать новые заказы от родственников погибших от рук нацистов.