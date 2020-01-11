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В Германии и Австралии прошли протесты экоактивистов

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  Ирина Александрова 
В Германии и Австралии прошли протесты экоактивистов
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В Германии экоактивисты устроили акции протеста против концерна Siemens. Демонстранты выступили против поставок оборудования для железной дороги, которая должна связать крупное месторождение угля в Австралии с морским портом. Активисты также призвали к переходу на новые, более экологичные виды топлива. Манифестации состоялись в нескольких городах страны.

Массовые акции прошли и в горящей Австралии. В Сиднее на улицы вышли тысячи людей. Они требовали от властей более эффективных действий по борьбе с лесными пожарами и настаивали на отставке премьер-министра Скотта Моррисона.

В марше протеста в Мельбурне, несмотря на дождь, приняли участие около двадцати тысяч человек. Манифестанты также выразили недовольство тем, как правительства справляется с ситуацией, связанной с пожарами. Власти, считают участники акций, не уделяют должного внимания проблеме изменения климата.

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