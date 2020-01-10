Spodriba: защита окружающей среды как гарантия процветания

Когда компания предпринимает скоординированные усилия по снижению воздействия на окружающую среду, в этом, конечно, есть большая польза для планеты, но это также может оказаться полезным для процветания самой компании.

Автор программы "Планета бизнеса" Пол Хэкккетт приехал в Латвию, чтобы узнать, какие преимущества получают фирмы, решившие стать более экологичными, какие плоды приносит "зеленая" стратегия.

Euronews

Расположенная в Добеле в самом сердце страны компания Spodriba - крупнейший в Латвии производитель бытовой химии. С 2012 года фирма запустила марку экологически чистой продукции Seal.

Пол Хэккетт: - Этот стратегический шаг был навязан компании или стал её собственным выбором?

Байба Мегре, директор Spodriba: "Конечно, это был выбор компании, и он прекрасно вписался в нашу философию. Мы и раньше задумывались над необходимостью обеспечить "зелёное" будущее наших детей и внуков. Мы также наблюдали за происходящим на скандинавском рынке и видели, что экология становится трендом. Мы тоже решили пойти на этот шаг и не пожалели".

Смена стратегии окупилась. Эко-ассортимент компании в настоящее время достигает почти 25 % от общего объема выпускаемой продукции. Но Spodriba не намерена почивать на лаврах. Недавно фирма получила новое оборудование для разработки еще более экологичной продукции бытового назначения.

"Мы очень рассчитываем на это новое оборудование. Мы сможем увеличить товарооборот, выйти на другие экспортные рынки. В будущем, надеюсь, это поможет нам оставаться инновационной компанией в том, что касается разработки продукции. Мы сможем составлять рецептуру намного быстрее, а это значит, что в будущем повысим нашу конкурентоспособность", - добавляет Байба Мегре.

Spodriba получена новое оборудование в рамках проекта Life Fit for REACH. Его задача - помогать фирмам в странах Балтии соответствовать строгим европейским правилам производства химических веществ.

Пол Хэккетт: - Аньезе, ваш Балтийский экологический форум участвовал в запуске проекта Life Fit for REACH. Какую именно поддержку вы предлагаете компаниям?

Аньезе Мейя-Торопова: - Мы предлагаем различные виды помощи: от консультации до финансирования.

Пол Хэккетт: - И как ваша деятельность способствует изменениям к лучшему?

Аньезе Мейя-Торопова: - Мы поддерживаем проекты, основанные на чистых технологиях, в более чем 50 компаний и во всех трех государствах Балтии. Главный критерий - четкие и измеримые результаты их воздействия на окружающую среду.

Этот проект - лишь одна из нескольких инициатив Евросоюза, направленных

на оказание помощи малым и средним предприятиям по выполнению ими обязательств регламента Reach. Эти правила направлены на защиту здоровья человека и окружающей среды, обеспечивая безопасное производство и оборот химических веществ.

Euronews

Интервью эксперта

Аньезе Мейя-Торопова представляет Балтийский экологический форум Латвии. Она рассказала "Планете бизнеса" о программе Life/Fit for REACH.

Пол Хэккетт: - Что такое проект Life / Fit for REACH?

Аньезе Мейя-Торопова: - Life / Fit for REACH является международным проектом, финансируемым программой Европейского Союза Life. Он направлен на оказание помощи малым и средним предприятиям в странах Балтии с тем, чтобы они могли следовать европейским нормам в производстве и обороте химических веществ в рамках регламента REACH.

Пол Хэккетт: - Как это способствует улучшению окружающей среды во всем Балтийском регионе?

Аньезе Мейя-Торопова: - На всех предприятиях, которые были поддержаны в рамках проекта, мы констатировали измеримое сокращение использования в производственном цикле и выбросов опасных для окружающей среды веществ.

Пол Хэккетт: - Правила обращения с химическими веществами в ЕС возлагают основную ответственность на промышленность. К кому могут обратиться компании или предприниматели, чтобы убедиться, что они соблюдают эти правила?

Аньезе Мейя-Торопова: - Я бы сказала, в первую очередь к национальным CLP helpdesk, которые прошли обучение в Европейском агентстве по химикатам.

Полезная информация

* REACH - регламент Евросоюза (No 1907/2006), регулирующий с 1 июня 2007 года производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию. Он заменил прежнюю законодательную базу по химикатам в ЕС.

* Регламент REACH направлен на обеспечение высокого уровня защиты здоровья человека и окружающей среды, продвижение альтернативных методов тестирования, обеспечение свободного обращения товаров в ЕС, а также повышение конкурентоспособности и инноваций.

* REACH перекладывает ответственность с государственных органов на промышленность в том, что касается оценки и управления рисками, связанными с химикатами, а также предоставления соответствующей информации.

* REACH и другие элементы регулирования химических веществ в ЕС были разработаны с целью стимулировать промышленность к замене опасных веществ на менее опасные. Успешная замена может принести существенную выгоду компаниям, окружающей среде и здоровью работников и потребителей. Это также может оказать положительное влияние на внедрение экономики замкнутого цикла.

* Life / Fit for REACH - проект, совместно финансируемый программой ЕС LIFE и по линии европейской политики в области защиты окружающей среды и климата. Проект направлен на поддержку малых и средних предприятий в Балтийском регионе в том, что касается перехода к рациональному регулированию химикатов, особенно когда речь идет о замене опасных веществ более безопасными альтернативами.

Полезные ссылки

* Life / Fit for REACH http://fitreach.eu/article/welcome-lifefit-reach

* Европейская комиссия – регламент REACH https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_en

• Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

* Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) – замена на более безопасные химикаты https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals

• Программа LIFE https://ec.europa.eu/easme/en/life