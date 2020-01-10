Приоритеты Хорватии - председателя ЕС

Программу "О положении Союза» ведёт из Загреба Даррен Маккафри:

"На этой неделе Хорватия заняла по ротации пост страны-председателя ЕС. Об этом чуть позже.

Но вначале: если 2019 год был годом выборов, то 2020 год начинался как год коалиционных правительств, Австрия и Испания наконец-то получили их после многомесячных переговоров.

Давайте сфокусируемся на хорватском председательстве и его приоритетах; нужно приступить к разработке торговой сделки с Великобританией, которая должна покинуть Евросоюз к концу этого месяца.

Кроме того, нужно решить, или хотя бы начать решать, сложный вопрос о будущем бюджете ЕС. А затем заняться подготовкой расширения Союза на Балканы: попыться возобновить переговоры о вступлении в ЕС Альбании и Северной Македонии. У Хорватии много задач.

Но до этого, на следующей неделе, мы вернемся в Страсбург, где каталонские евродепутаты, после декабрьского решения Европейского суда в их пользу, попытаются занять свои места в зале заседаний. Это будет очередным эпизодом их битвы с Мадридом.

По всему миру правительства пытаются выяснить, как быстро они могут внедрить технологию 5G. Но не все от неё в восторге, некоторые беспокоятся о том, не представляет ли она угрозы для общественного здравоохранения. Полный репортаж об этом мы передадим на следующей неделе.

В заключение - о встрече Урсулы фон дер Ляйен с Борисом Джонсоном. У них много общего, кроме светлых волос, они входят в число самых влиятельных в Европе политиков. Они тоже ходили в одну и ту же школу, хотите верьте, хотите нет. Между Председателем Еврокомиссии и британским премьером разница в возрасте всего пара лет — хочется спросить, кто из них старше?"