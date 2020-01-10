Иран предоставил Украине доступ к месту падения самолета и черным ящикам - МИД Украины

Власти Ирана предоставили украинским экспертам доступ к черным ящикам и месту падения самолета "Международных авиалиний Украины", который в среду потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы получаем от Ирана полную информацию. Мы получили доступ к деталям самолета, к месту падения", - заверил он, добавив, что у него _"нет оснований говорить о том, что иранская власть не координируется с Украиной". _

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский "Боинг" был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Эту же версию представили американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США. В Тегеране обвинения отвергают.

Представители украинской стороны подчеркивают, что рассматривают все версии причин авиакатастрофы.

Утром 8 января "Боинг 737" компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

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