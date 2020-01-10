Французы не отступают

Во многих городах Франции в четверг вновь прошли манифестации против предложенной властями пенсионной реформы. Как сообщило МВД страны, в них приняли участие более 450 тысяч человек, в том числе 56 тысяч - в Париже.

Там агрессивно настроенные демонстранты забрасывали стражей порядка бутылками и камнями. Для их разгона полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.

По словам представителей крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", на самом деле манифестации во Франции были более массовыми и собрали не мене 1,7 млн человек.

"Работники частного и государственного секторов, мы все здесь, чтобы заставить правительство отступить от этого несправедливого проекта, который состоит в урезании прав трудящихся", - говорит один из манифестантов.

Многие из протестующих вышли на демонстрацию против пенсионной реформы в знаменитых желтых жилетах, символизирующих гнев и недовольство граждан страны решениями и действиями французского правительства. Профсоюзы призвали своих сторонников продолжить мобилизацию 10, а затем и 11 января.

"Это очень серьезно, 35 дней забастовки - и никаких ответов от правительства. Они полностью закрыты и враждебны", - говорит этот мужчина.

"Помимо пенсионной реформы, мы хотим улучшения жизни прямо сейчас. Мы много говорим о пенсии, а пенсия - это в будущем. Более года назад мы вышли на улицы, потому что боялись не конца света, а конца месяца, и сейчас все так же, а может быть, даже хуже. Поэтому вместо того, чтобы бороться за конец нашей жизни, давайте бороться за то, чтобы люди могли жить лучше уже сейчас и чтобы рабочие получали достойную зарплату", - говорит этот манифестант.

Анелиз Боржес, Euronews: "Большое количество людей на улицах может повысить ставки на переговорах, которые, как ожидается, должны возобновиться в пятницу. Многие надеются, что этот раунд переговоров, наконец, позволит выйти из тупика и станет сигналом к окончанию кризиса, который уже обошелся Франции и французам в миллионы евро".