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Брюссельское бюро

США-Иран: ЕС ставит на дипломатию

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  Мария Горковская 
Жозеп Боррель за дипломатические решения ситуации в Иране и Ливии.
Жозеп Боррель за дипломатические решения ситуации в Иране и Ливии. -
Авторское право
AP Photo/Francisco Seco
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Европейская дипломатия поможет снизить напряженность на Ближнем Востоке, пообещали министры иностранных дел стран ЕС в ходе экстренной встречи. В Брюсселе они обсудили последствия убийства иранского военачальника по приказу Дональда Трампа - ответные удары Тегерана по американским базам в Ираке и решение национального парламента о выводе иностранных войск из страны. Что, в свою очередь, грозит и ослаблением борьбы против "Исламского государства".

По-прежнему беспокоит Европу и судьба ядерной сделки с Ираном.

"Мы призываем Тегеран незамедлительно вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД. Министры поручили мне продолжить переговоры со всеми участниками, включая Иран, ради снижения напряженности в регионе, поддержки политического диалога и поиска дипломатических решений проблем", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Брюссель также призвал к деэскалации конфликта в Ливии, которая сегодня играет ключевую роль в пресечении нелегальной иммиграции из Африки в ЕС. По мнению министров, ситуацию осложняют действия России и, особенно, Турции, которая готовится принять участие в военных действиях.

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