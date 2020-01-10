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Брюссельское бюро

Экстренная встреча глав МИД Евросоюза

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  Андрей Бекетов 
Экстренная встреча глав МИД Евросоюза
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Euronews
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Министры иностранных дел стран Евросоюза собрались на экстренное заседание в свете драматические событий на Ближнем Востоке. Они обсуждают последствия убийства американцами иранского военачальника и ответные удары по базам США в Ираке, а также загадочную гибель украинского авиалайнера.

В Брюсселе ищут пути спасения ядерной сделки с Тегераном.

Глава МИД Люксембурга считает, что Европа может сыграть важную роль в разрядке напряженности:

«Прежде всего, у нас есть открытые каналы связи с Америкой, Ираком и Ирана. Это наше преимущество, - сказал Жан Ассельборн. - Я думаю, что, прежде всего, нам нужно узнать всё о трагической гибели находившихся борту 176 человек, и добиться прозрачного расследования ".

Его немецкий коллега уже отметил успех европейской дипломатии:

«Непосредственная опасность войны, которая была реально в последние несколько дней, теперь устранена, - сказал Хайко Маас. - Этому чрезвычайно позитивному событию во многом способствовал Евросоюз и его отдельные члены, которые действовали в обоих направлениях».

В повестке дня встречи также гражданской война в Ливии, где усилились бои. По мнению министров, ситуацию осложняют действия России и, особенно, Турции, которая готовит военное вмешательство в регионе.

ЕС заявил, что хочет стабильной Ливии, которая играет ключевую роль в европейских усилиях по пресечению нелегальной иммиграции из Африки.

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