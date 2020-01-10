Мода на коалиционные правительства

В Евросоюзе на днях были сформированы два коалиционных правительства. В Испании такого не было со времени восстановления демократии. Премьер-министром там остался Педро Санчес.

А в Австрии альянс заключили консерваторы и "зелёные". Канцлером снова стал Себастьян Куц Комментирует глава брюссельского отделения Немецкого института экономических исследований:

Впервые в Испании появилось действительно коалиционное правительство, в стране нет такой традиции, - сказала Сандра Парти. - Так что будет интересно последить за тем, как сработаются партнёры. А по всему Евросоюзу иметь коалиционное правительство - скорее правило, чем исключение".

Конкретно, коалиции правят в 14 странах. В четырех действуют правитильства меньшинства. И только в семи существуют однопартийные кабинеты. Чаще всего власть делят консерваторы с лево- или правоцентристскими силами.

"Коалиции функционируют хорошо, если их участники имеют определенный уровень демократической зрелости, - продолжает брюссельский эксперт. - Это относится не только к партиям, составляющим коалицию, но и к другим, которые признают правящее большинство и согласны играть свою роль в оппозиции. При этом политические соперники могут действовать как конструктивно, так и неконструктивно, популистским образом, создавая сложности".

Коалиционные правительства в ЕС не всегда бывают сильнее и жизнеспособнее однопартийных. Специалист Немецкого института экономических исследований считает, что и те и другие порой принимают запоздалые и противоречивые решения:

"Если представитель одной из партий руководит министерством экономики, а другой - министерством окружающей среды, то у них могут быть совершенно разные взгляды, например, на европейскую “зелёную сделку», - сказала Сандра Парти. - Так что коалиционным правительствам иногда трудно занимать единую позицию в отношении ЕС".

Руководство ЕС выражает надежду, что появившиеся в этом году правительства Австрии и Испании будут стабильными и эффективными.

"Плюсы коалиций в том, что они включают больше людей, больше избирателей и больше интересов на национальном уровне, - заключает эксперт. - Более широкая группа лучше вырабатывает и защищает политические решения на благо общества".