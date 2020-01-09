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Спорт

"Лацио" оштрафовали за расизм болельщиков

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  Анна Добровская 
"Лацио" оштрафовали за расизм болельщиков
Авторское право
Quelle: AP
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Итальянский футбольный клуб "Лацио" оштрафован на 20 тысяч евро за расизм в выкриках болельщиков в адрес форварда "Брешии" Марио Балотелли. Инцидент произошел 4 января во время матча "Лацио" против "Брешии" в рамках 18-го тура чемпионата Италии.

Фанаты "Лацио" неоднократно выкрикивали расистские оскорбления в адрес Марио Балотелли. Из-за этого главный арбитр встречи Джанлука Манганьелло был вынужден прервать ее на несколько минут.

Именно Марио Балотелли открыл счет этого матча, однако "Брешия" не смогла удержать ничью и проиграла "Лацио" - 1:2.

Возможно, "Лацио" не огранчится штрафом, сейчас продолжается расследование инцидента, поиск виновных и сектора, откуда доносились расистские кричалки.

После 17 сыгранных матчей "Лацио" занимает третью строчку в турнирной таблице итальянского первенства.

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